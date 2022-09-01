Мельник торопит союзников с вооружением

Андрей Мельник поблагодарил правительство канцлера Олафа Шольца за обещанную поставку вооружений.
Об этом он сказал на канале ZDF.
В германском правительстве сообщили, что планируют поставить Украине еще вооружений на сумму более 500 млн евро: системы ПВО Iris-T, 10 БРЭМ, 20 ракетных установок, боеприпасы и антидрон-оборудование. Бюджетный комитет бундестага еще должен одобрить эти поставки.
По его словам, Украина "очень ценит это новое обязательство канцлера и благодарна за него". Между тем, большинства обещанных вооружений не будет до следующего года, уточнил посол. Из-за этого дипломат надеется на ускоренную поставку, потому что "сейчас каждый день имеет значение, особенно перед зимой".
В германском правительстве сообщили, что планируют поставить Украине еще вооружений на сумму более 500 млн евро: системы ПВО Iris-T, 10 БРЭМ, 20 ракетных установок, боеприпасы и антидрон-оборудование. Бюджетный комитет бундестага еще должен одобрить эти поставки.
По его словам, Украина "очень ценит это новое обязательство канцлера и благодарна за него". Между тем, большинства обещанных вооружений не будет до следующего года, уточнил посол. Из-за этого дипломат надеется на ускоренную поставку, потому что "сейчас каждый день имеет значение, особенно перед зимой".
По его словам, важно, чтобы Украина показала, что способна победить россию – "только тогда будет шанс на переговоры и прочный мир".
Он снова выразил надежду, что перед отъездом в Киев 14 октября у него будет возможность лично встретиться с канцлером, президентом и министром финансов ФРГ, "чтобы все прояснить: трудные времена, и что никто не держит обиду".
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