Мелитопольские партизаны помогают бороться с оккупантами

14:53 08 августа Киев, Украина

Мелитопольские партизаны помогают украинским военным.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Мы видим, что Мелитополь - это один из оплотов украинского сопротивления на Запорожском направлении. Мы знаем, что там очень существенно действуют украинские партизаны, которые переходят к уничтожению железнодорожных объектов. Кроме того, они продолжают оказывать сопротивление, задерживая логистику противника. Ну и информируют украинские силы о передвижении подразделений , подвозе техники, и тому подобное", - отметил он.



По словам эксперта, партизанское сопротивление очень важно, потому что оно помогает украинским защитникам уничтожать склады врага. Мусиенко также добавил, что Мелитополь сейчас – это крупный логистический хаб оккупантов, который распространяет вооружение по всему Запорожскому направлению.