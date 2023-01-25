Мелитополь становится одной из самых больших "тюрем" Европы - партизаны
10:05 25 января Киев, Украина
Активисты партизанского движения Желтая лента активно проводят разъяснительную работу в оккупированных городах Украины.
В частности, рассказывают, как избежать получения российского паспорта.
"Мелитополь
становится одной из самых больших "тюрем" Европы. Выехать из города почти невозможно. Оккупанты все больше давят на местных жителей, пытаясь их сломать, максимально усложняют передачу напечатанных плакатов в другие города области. Но активисты движения Желтая Лента держат строй! За прошедшие дни активисты распространили более 120 флаеров с QR-кодом, который перенаправляет в статью "Как избежать получения паспорта россиян?". Поэтому пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее", - говорится в сообщении активистов движения.
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