Мелитополь: нехватка медиков достигла 3 тысяч человек

16:45 08 сентября Киев, Украина





Эту информацию предоставил городской глава Мелитополя, Иван Федоров, в ходе пресс-марафона, посвященного ситуации на временно оккупированных землях. На временно оккупированной территории Запорожской области наблюдается серьезный дефицит врачей, который составил 3 тысячи человек.Эту информацию предоставил городской глава Мелитополя, Иван Федоров, в ходе пресс-марафона, посвященного ситуации на временно оккупированных землях.

"Согласно неофициальным данным, дефицит врачей на временно оккупированных территориях Запорожской области составляет как минимум три тысячи человек", - отметил мэр Мелитополя.



Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что часть медицинских специалистов покинула оккупированные территории, а другие отказываются работать на захватчиков. Исключительно мало случаев, когда местные врачи соглашаются работать во вражеских военных госпиталях.



Впрочем, отметил он, нехватка врачей отражается и на местных жителях, которые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.