Меджлис намерен активизировать участие в "Крымской платформе" союзников во всем мире

10:52 04 Май Киев, Украина

Крымский Меджлис во главе с депутатами ВРУ намерены привлекать к участию в "Крымской платформе" лидеров ведущих стран, таких как Германия, Франция, США, Канада и другие.



Об этом сказал украинский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.

"Надеюсь, что нам удастся организовать своеобразное турне по европейским странам-партнерам; готовим также по азиатским странам, чтобы за оставшиеся месяцы активизировать участие в "Крымской платформе" наших союзников во всем мире ", - сказал политик.

Чийгоз отметил, что в столице ФРГ Берлине был последний раз в прошлом году, на форуме, в котором участвовали депутаты Бундестага от разных фракций. Планировалось продолжить эту работу, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас украинские депутаты пытаются вести диалог на уровне групп дружбы с различными странами и объявили о создании "Крымской платформы" внутри парламента, чтобы активизировать работу этих межпарламентских групп дружбы. Надо сконцентрировать усилия, чтобы наши партнеры с должным вниманием восприняли эту новую платформу, подчеркнул политик.



Очень важным, по словам Чийгоза, является убедить страны, против которых Россия пока применяет "очень подлые инструменты шантажа", чтобы не дать им приобщиться к украинской инициативе. Важным для убеждения таких стран стало бы участие в первом саммите 23 августа лидеров ведущих стран, в частности Германии, Франции, США, Канады и тому подобное. Это, считает Чийгоз, дало бы возможность тем странам, на которые идет давление, быть более решительными и обсудить все предложения Украины и стратегию возвращения России в рамки международного права. Принятие же украинских предложений стало бы, по оценке политика, "колоссальным имиджевым ударом для России на международной арене" и активизировало бы оппозицию внутри самой РФ в борьбе против путинского преступного режима.