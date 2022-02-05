Медведчуку избирают меру пресечения

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене и хищении нацресурсов в Крыму.
Ранее стало известно, что обвинение требует ареста нардепа с альтернативой в 300 млн грн залога.
Перед заседанием Медведчук заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такой залог. В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".
Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".
Перед заседанием Медведчук заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такой залог. В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".
Также он заявил, что "готов к любому развитию событий".
У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. У суда находится руководитель охранной фирмы Шторм, которая охраняет Медведчука и его дом.
К зданию суда пришли также представители Нацкорпуса.
Правопорядок у суда обеспечивают полиция и Нацгвардия.
К зданию суда пришли также представители Нацкорпуса.
Правопорядок у суда обеспечивают полиция и Нацгвардия.
40 депутатов хотели взять Медведчука на поруки. Судья Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство адвокатов о взятии Медведчука на поруки.
Напомним, 11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука. Позже самому Медведчуку, а также нардепу Тарасу Козаку было объявлено подозрение в госизмене.
Позже генпрокурор Ирина Венедиктова озвучила, в чем подозревают Медведчука. В частности, его подозревают в перерегистрации по "законам" РФ в Крыму украинского газового месторождения.
Напомним, 11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука. Позже самому Медведчуку, а также нардепу Тарасу Козаку было объявлено подозрение в госизмене.
Позже генпрокурор Ирина Венедиктова озвучила, в чем подозревают Медведчука. В частности, его подозревают в перерегистрации по "законам" РФ в Крыму украинского газового месторождения.
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