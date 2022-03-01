Медведчук проверил российскую вакцину на себе и обсудил с Путиным ее поставку в Украину

12:21 07 Октябрь Киев, Украина





Это предложение он озвучил во время личной встречи с Президентом Владимиром Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук поздравил Россию с созданием первой в мире вакцины против коронавируса и попросил рассмотреть возможность её поставки на Украину.Это предложение он озвучил во время личной встречи с Президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарёво, — сообщается на сайте Кремля.



"Поздравляю вас с тем, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину Спутник V. Знаю, что на подходе регистрация и другой вакцины", - сказал Медведчук Путину во время встречи.



"И я просил бы Вас рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала в том числе и в Украину. Чтобы украинские граждане были защищены от этого страшного заболевания. Несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы вы, Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем", - попросил Медведчук Путина.



В свою очередь, президент РФ сообщил, что "такая возможность действительно существует".



"Если мы с Беларусью начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Однако нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности", - ответил Путин Медведчуку.



Также глава политсовета ОПЗЖ заявил, что "эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи".



"Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень легко перенесли. Для физического состояния просто незаметно. А анализы крови подтвердили, что есть антитела в достаточном количестве, и у меня, и супруги, и у сына", - утверждает Медведчук.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса.



Позже в адрес вакцины прозвучала критика из разных источников. Так, в США раскритиковали недостаточность испытаний, проведенных с российской вакциной, а в Германии выразили сомнения в ее безопасности.



В свою очередь Россия уже запустила Спутник V в гражданский оборот. Ее доставят во все регионы страны.



Кроме того, в конце сентября российскую вакцину от коронавируса поставили для опытов в Беларусь. Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, два из них уже получили первые партии Спутника V.