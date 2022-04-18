Медведчук обратился к главам Украины и РФ

Задержанный СБУ политики Виктор Медведчук, находящийся под арестом по ряду обвинений, в частности, в госизмене, выступил с видеообращением к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его.
Обращение распространила Служба безопасности Украины.
"[Я хочу обратиться] с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - говорится в видеообращении.
"Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты", - сообщают в СБУ.
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