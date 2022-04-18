Медведчук обратился к главам Украины и РФ

Обращение распространила Служба безопасности Украины.

"[Я хочу обратиться] с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - говорится в видеообращении.