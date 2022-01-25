Медведчук информировал Дмитрия Козака о секретных данных ВСУ, - Баканов

Летом прошлого года лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук информировал Дмитрия Козака о местонахождении секретного военного подразделения ВСУ.
Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов.
Данный эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.
Также сегодня стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
Также сегодня стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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