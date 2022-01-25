Медведчук информировал Дмитрия Козака о секретных данных ВСУ, - Баканов

19:17 11 Май Киев, Украина

Летом прошлого года лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук информировал Дмитрия Козака о местонахождении секретного военного подразделения ВСУ.



Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", - сказал Баканов.

Данный эпизод лег в основу второго эпизода уголовного производства против Медведчука.



Также сегодня стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.