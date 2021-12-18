Материалы о военных преступлениях России в Крыму направлены Гаагский суд

Действующая в Киеве прокуратура АР Крыма продолжает борьбу с нарушением прав человека и военными преступлениями, которые совершает власть РФ в аннексированном Крыму. На сегодня в адрес Офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге отправлены данные по восьми подтвержденных фактах военных преступлений.

"Целью этих сообщений является начало полноценного расследования Офисом прокурора МУС военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Крыму", - сказано в сообщении.

В свою очередь зампрокурора АРК Виталий Секретарь говорит, что "приоритетом в работе прокуратуры автономии является обеспечение неотвратимости наказания для лиц, совершающих военные преступления и преступления против человечности в Крыму".

Напомним, что ранее Киев передал в трибунал пакет материалов по Крыму. На этот раз украинская прокуратура передала материалы о жертвах нарушения права собственности в Крыму.

Также сообщалось, что Украина создает международную платформу по деоккупации Крыма. Среди ключевых участников МИД хотел бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США и Великобританию, а также Францию и Германию.