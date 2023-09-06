Массовый удар по Украине: 28 ракет запущены в различных направлениях

Около 4.00 ч 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксировано пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
О последствиях ракетного удара, разрушениях и пострадавших сообщат местные военные администрации.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
О последствиях ракетного удара, разрушениях и пострадавших сообщат местные военные администрации.
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