12:55 22 июня Киев, Украина

Оккупационные власти рф начали проверки в отношении кадыровцев из-за массовых случаев мародерства. Информацию об этом распространил Центр национального сопротивления.



Представители российской стороны сформировали специальную комиссию, которая занимается расследованием и проверкой масштабных проявлений мародерства со стороны кадыровских подразделений как на Восточной оккупированной территории, так и на границе с Украиной.



Руководство комиссии возложено на генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова. Она проводит анализ и разбор дел, связанных с актами мародерства, совершаемыми подразделениями "Ахмат", которые известны своими действиями, нарушающими права и угнетающими местное население как на временно оккупированных территориях, так и в Белгородской области.



Отмечается, что данная проверка началась только после поступления жалоб от населения российской федерации, в то время как жалобы, поступающие от украинцев на ситуацию на Восточной оккупированной территории, игнорировались, что свидетельствует о негативном отношении российских властей к украинскому населению.