Массовка не помогла: Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве

19:04 15 декабря Киев, Украина

Экс-нардепа Татьяну Черновол обвиняют в умышленном убийстве, которое произошло во время нападения на офис "Патрии регионов".





Во время перерыва в Верховной Раде народные депутаты от "Европейской солидарности" устроили под стенами

Государственного бюро расследований акцию в поддержку Татьяны Черновол, которую сегодня вызвали на допрос для вручения обвинения по событиям 2013 года.



Так, поддержать Черновол под



Во время выступления перед митингующими Порошенко заявил, что дело против Черновол инициировано с целью не допустить ее в Раду, так как она баллотируется в парламент от "Евросолидарности" (видимо, Порошенко перепутал Черновол с Марусей Звиробий, ведь баллотируется именно последняя) и назвал ее символом Украины.



Так, поддержать Черновол под ГБР прибыли экс-президент Петр Порошенко , нардепы от "Евросолидарности" Владимир Вятрович, Ирина Федина, Владимир Арьев, Артур Герасимов и даже Александр Турчинов.Во время выступления перед митингующими Порошенко заявил, что дело против Черновол инициировано с целью не допустить ее в Раду, так как она баллотируется в парламент от "Евросолидарности" (видимо, Порошенко перепутал Черновол с Марусей Звиробий, ведь баллотируется именно последняя) и назвал ее символом Украины.

Митингующие кричат "Ганьба!".

Несмотря на массовку во главе с Порошенкр, Татьяне Черновол все-таки вручили обвинительный акт, в котором ее обвиняют в умышленном убийстве. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook вечером, 15 декабря.