Массовка не помогла: Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве

Экс-нардепа Татьяну Черновол обвиняют в умышленном убийстве, которое произошло во время нападения на офис "Патрии регионов".
Во время перерыва в Верховной Раде народные депутаты от "Европейской солидарности" устроили под стенами
Государственного бюро расследований акцию в поддержку Татьяны Черновол, которую сегодня вызвали на допрос для вручения обвинения по событиям 2013 года.
Так, поддержать Черновол под ГБР прибыли экс-президент Петр Порошенко, нардепы от "Евросолидарности" Владимир Вятрович, Ирина Федина, Владимир Арьев, Артур Герасимов и даже Александр Турчинов.
Во время выступления перед митингующими Порошенко заявил, что дело против Черновол инициировано с целью не допустить ее в Раду, так как она баллотируется в парламент от "Евросолидарности" (видимо, Порошенко перепутал Черновол с Марусей Звиробий, ведь баллотируется именно последняя) и назвал ее символом Украины.
Митингующие кричат "Ганьба!".
Несмотря на массовку во главе с Порошенкр, Татьяне Черновол все-таки вручили обвинительный акт, в котором ее обвиняют в умышленном убийстве. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook вечером, 15 декабря.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии