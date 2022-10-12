Массированные обстрелы Украины — тактика нового командующего войсками рф сергея суровикина

13:00 10 октября Киев, Украина





По его словам, суровикин использует проверенную технологию, которую уже применял в Сирии. Украинский военный эксперт Роман Свитан заявил, что сегодняшняя массированная атака по Украине - тактика нового командующего войсками рф сергея суровикина По его словам, суровикин использует проверенную технологию, которую уже применял в Сирии.

«Именно такие действия авиации [в Алеппо] ему понравились, потому что больше он делать ничего не может. суровикин использует авиацию как дубинку», - сказал Свитан.

Кроме того, суровикин решил вскрыть неприкосновенный запас ракет.

«На этот запас россияне вышли еще летом — это 10% от их общего количества. Он вскрывает НЗ, поэтому мы видим весь спектр ракет, которые работают по Украине», - рассказал военный эксперт.

Бомбардировка мирного населения — сознательная стратегия путина. Именно эта инициатива была воспринята путиным положительно. Он специально поставил суровикина, чтобы тот переходил эту черту, уверен Свитан.



Утренние обстрелы Украины — это лишь начало, по мнению эксперта.

«Вторая волна пойдет уже не по мирному населению, а по инфраструктурным и военным объектами. Ее надо ждать, это ещё не последний удар», - заявил Свитан.

Напомним, в россии назначили генерала армии сергея суровикина командующим объединенной группировкой в зоне так называемой «специальной военной операции» в Украине.

Он «прославился» еще во время путча ГКЧП и стал героем рф за операцию в Сирии.

🔻В 1991 году капитан суровикин командовал батальоном 2-й гвардейской таманской мотострелковой дивизии, участвовавшей в «наведении конституционного порядка в москве» по приказу ГКЧП. Во время протестов были убиты трое активистов Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. По утверждению очевидца, суровикин выстрелил в лоб первому погибшему. Капитан 7 месяцев провел в «матросской тишине», но вскоре Борис Ельцин лично распорядился освободить суровикина.

🔻В сентябре 1995 года суровикин, будучи слушателем Военной академии имени Фрунзе, был признан военным судом виновным в торговле оружием, получил условный срок.

🔻В марте 2004 года на него поступила жалоба за избиение офицера. После публичного спора с суровикиным застрелился его заместитель, андрей штакал. В обоих случаях доказательств вины комдива не нашли.

🔻В книге «Международный трибунал для Чечни» указано, что суровикин предположительно несет ответственность за многочисленные военные преступления.

🔻В 2012 году путин назначил уже генерал-лейтенанта суровикина начальником штаба — первым замкомандующего восточным военным округом.

🔻В 2014 году сергей суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей. Так в АТО появились «бурятские танкисты».

🔻Также суровикин дважды, в 2017 и в 2019, командовал группировкой рф в Сирии. За это время он получил повышение по службе и звезду «героя россии».

🔻В докладе Human Rights Watch «Вся жизнь в Идлибе — мишень» были зафиксированы разрушения гражданский объектов и жилых районов, где не было военных целей. Вероятно, их бомбили, чтобы заставить уйти жителей, облегчив правительству возвращение этой территории под свой контроль.