Массированные обстрелы Украины — тактика нового командующего войсками рф сергея суровикина

Украинский военный эксперт Роман Свитан заявил, что сегодняшняя массированная атака по Украине - тактика нового командующего войсками рф сергея суровикина.
По его словам, суровикин использует проверенную технологию, которую уже применял в Сирии.
По его словам, суровикин использует проверенную технологию, которую уже применял в Сирии.
Кроме того, суровикин решил вскрыть неприкосновенный запас ракет.
Бомбардировка мирного населения — сознательная стратегия путина. Именно эта инициатива была воспринята путиным положительно. Он специально поставил суровикина, чтобы тот переходил эту черту, уверен Свитан.
Утренние обстрелы Украины — это лишь начало, по мнению эксперта.
Утренние обстрелы Украины — это лишь начало, по мнению эксперта.
Напомним, в россии назначили генерала армии сергея суровикина командующим объединенной группировкой в зоне так называемой «специальной военной операции» в Украине.
Он «прославился» еще во время путча ГКЧП и стал героем рф за операцию в Сирии.
🔻В 1991 году капитан суровикин командовал батальоном 2-й гвардейской таманской мотострелковой дивизии, участвовавшей в «наведении конституционного порядка в москве» по приказу ГКЧП. Во время протестов были убиты трое активистов Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. По утверждению очевидца, суровикин выстрелил в лоб первому погибшему. Капитан 7 месяцев провел в «матросской тишине», но вскоре Борис Ельцин лично распорядился освободить суровикина.
🔻В сентябре 1995 года суровикин, будучи слушателем Военной академии имени Фрунзе, был признан военным судом виновным в торговле оружием, получил условный срок.
🔻В марте 2004 года на него поступила жалоба за избиение офицера. После публичного спора с суровикиным застрелился его заместитель, андрей штакал. В обоих случаях доказательств вины комдива не нашли.
🔻В книге «Международный трибунал для Чечни» указано, что суровикин предположительно несет ответственность за многочисленные военные преступления.
🔻В 2012 году путин назначил уже генерал-лейтенанта суровикина начальником штаба — первым замкомандующего восточным военным округом.
🔻В 2014 году сергей суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей. Так в АТО появились «бурятские танкисты».
🔻Также суровикин дважды, в 2017 и в 2019, командовал группировкой рф в Сирии. За это время он получил повышение по службе и звезду «героя россии».
🔻В докладе Human Rights Watch «Вся жизнь в Идлибе — мишень» были зафиксированы разрушения гражданский объектов и жилых районов, где не было военных целей. Вероятно, их бомбили, чтобы заставить уйти жителей, облегчив правительству возвращение этой территории под свой контроль.
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