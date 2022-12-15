Массированные обстрелы со стороны рф не следует привязывать к праздничным датам - ГУР

19:11 15 декабря Киев, Украина

В контексте вероятных массированных атак со стороны россии привязываться к праздничным датам не стоит, поскольку они происходили как во время важных международных событий, так и в другие дни.

"Мы знаем, чего ожидать от рф, террористического государства, но в данной ситуации привязываться к календарю праздничных дат мы не будем. Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседания ООН, могут быть по понедельникам, средам или четвергам, а могут быть не связаны, а избраны по какой-то другой логике, в частности военной или внутриполитической на территории рф", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что ни российский президент, ни военные не скрывают намерения атаковать в дальнейшем украинскую энергетическую систему.