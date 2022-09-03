Масштабы потерь россиян значительно возросли – Генштаб

10:13 03 сентября Киев, Украина

С начала российского вторжения на территорию Украины 24 февраля и по 3 сентября общие потери личного состава оккупационных войск ориентировочно составили 49 050 человек (+350 за сутки). Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу.

Кроме того, были уничтожены:

2034 (+25) танков

4403 (+37) боевых бронированных машин

1134 (+8) артиллерийских систем

293 (+4) реактивных систем залпового огня

153 (+0) средства ПВО

235 (+1) самолета

205 (+0) вертолетов

864 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня

203 (+5) крылатых ракет

15 (+0) кораблей/катеров

3268 (+21) единиц автомобильной техники и автоцистерн

105 (+0) единиц специальной техники

Отмечается, что вчера наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Ранее стало известно, что ВСУ отразили атаки на шесть населенных пунктов. При этом авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок.

Также сообщалось, что сегодня ночью ВСУ сбили все пять ракет, которые летели на Днепр.