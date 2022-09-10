Масштабы и скорость контрнаступления ВСУ высоко оценили в ISW

10:39 10 сентября Киев, Украина

Украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области вернули около 2 500 квадратных километров. Об этом в сводке по итогам 9 сентября сообщает американский Институт исследования войны (ISW)

Отмечается, что украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

По мнению ISW, украинские военные могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи на север и юг от Изюма.

9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Тем временем Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области.

ISW отмечает, что контрнаступление ВСУ, вероятно, побудило президента россии Владимира путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".

Также сообщается, что контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области под контроль Украины вернулись более 30 населенных пунктов.