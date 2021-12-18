Масштабные учения пройдут на украинско-белорусской границе

21:18 17 Ноябрь Киев, Украина

Политика, которую ведет Александр Лукашенко при поддержке Кремля, вызывает обоснованную тревогу во всех граничащих с Беларусью странах. Напряженная ситуация на границе Украины и Беларуси, вызванная миграционным кризисом, взволновавшим всю Европу, вынуждает украинское правительство провести там в ближайшее время крупные военные учения с привлечением силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований. Проводятся работы по укреплению границы в местах возможного прорыва со стороны Беларуси.

Как рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, на экстренный случай возникновения угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами, представители силовиков и местных властей Ровенской области готовы к взаимодействию. Разработаны специальные инструкции и мероприятия как для местных громад, так и для сотрудников полиции.

Все население приграничных районов предупреждено о том, что в случае выявления неизвестных людей в их населенном пункте, необходимо срочно сообщать полиции для проведения проверки документов и уточнения цели нахождения подозрительных особ на территории Украины.

Ранее выявленные 10 участков возможного подхода нелегалов к границе взяты под особый контроль.