Масштабные проверки на ВОТ Запорожья после низкой явки на "выборах" - ЦНС

Низкая явка на "выборах" оккупантов привела к масштабной проверке местного населения на временно оккупированных российскими войсками территориях Запорожья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 12 сентября.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 12 сентября.
Согласно сообщению, оккупационная администрация заявила о 68% явке на псевдовыборах, но фактическая явка избирателей на оккупированных территориях оказалась значительно ниже.
Также сообщается, что оккупационная администрация проводит проверку среди бюджетников, которые не приняли участия в "выборах". Российские власти требуют предоставить списки всех лиц, находившихся на больничном или в отпуске во время проведения так называемых "выборов", подозревая местных жителей в саботаже.
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