Масштабные проверки на ВОТ Запорожья после низкой явки на "выборах" - ЦНС

08:49 13 сентября Киев, Украина

Низкая явка на "выборах" оккупантов привела к масштабной проверке местного населения на временно оккупированных российскими войсками территориях Запорожья.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 12 сентября.

"Местное население во временно оккупированной Запорожской области, практически полностью проигнорировало так называемые "выборы", проведенные российскими органами власти. Это стало причиной масштабной проверки , организованной оккупантами", - отмечается в сообщении ЦНС

Согласно сообщению, оккупационная администрация заявила о 68% явке на псевдовыборах, но фактическая явка избирателей на оккупированных территориях оказалась значительно ниже.

"Несмотря на продолжительность "голосования" в течение 11 дней, местное население проявило минимальный интерес к данному процессу, организованному силами Кремля", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Также сообщается, что оккупационная администрация проводит проверку среди бюджетников, которые не приняли участия в "выборах". Российские власти требуют предоставить списки всех лиц, находившихся на больничном или в отпуске во время проведения так называемых "выборов", подозревая местных жителей в саботаже.