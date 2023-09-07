Маск отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы предотвратить украинскую атаку - CNN

Илон Маск вел тайные операции по отключению сети спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма в прошлом году, чтобы предотвратить возможную украинскую атаку на российский военно-морской флот.
Об этом сообщает новая биография Маска, написанная Вальтером Айзексоном, автором известных биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, по информации CNN.
В книге представлены новые аспекты личности Маска и рассказывается о том, как его страх перед возможностью разгорания более широкого конфликта привел к принятию решения отклонить запросы Украины на использование системы Starlink для возможной атаки на российские военные объекты в Крыму.
Согласно книге, Маск приказал своим инженерам тайно выключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи крымского побережья, чтобы предотвратить секретную операцию украинских вооруженных сил на российский военный флот.
Автор биографии утверждает, что Маск беспокоился о возможности ответной ядерной реакции со стороны москвы на украинскую атаку в Крыму. Этот страх, как сообщается, был обусловлен разговорами Маска с влиятельными российскими чиновниками.
Об этом сообщает новая биография Маска, написанная Вальтером Айзексоном, автором известных биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, по информации CNN.
В книге представлены новые аспекты личности Маска и рассказывается о том, как его страх перед возможностью разгорания более широкого конфликта привел к принятию решения отклонить запросы Украины на использование системы Starlink для возможной атаки на российские военные объекты в Крыму.
Согласно книге, Маск приказал своим инженерам тайно выключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи крымского побережья, чтобы предотвратить секретную операцию украинских вооруженных сил на российский военный флот.
Автор биографии утверждает, что Маск беспокоился о возможности ответной ядерной реакции со стороны москвы на украинскую атаку в Крыму. Этот страх, как сообщается, был обусловлен разговорами Маска с влиятельными российскими чиновниками.
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