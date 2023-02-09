Маск ограничил использование ВСУ интернета Starlink

Компания Маска, SpaceX, ограничила использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления дронами во время войны страны с россией.
Об этом сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.
Об этом сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.
Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.
Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.
Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.
Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX.
По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.
По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.
SpaceX частным образом доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, что позволяет военным страны общаться, подключая их и соединяя с почти 4 000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.
Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.
Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.
Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.
Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже существующую систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.
В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.
Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.
Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.
Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.
Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже существующую систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.
В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.
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