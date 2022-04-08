Маркив награжден орденом ПЦУ

Высокую церковную награду ПЦУ, орден Архистратига Михаила вручил Митрополит Епифаний освобождённому нацгвардейцу Виталию Маркиву.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Хотим отметить Вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал Митрополит Епифаний, который и вручил Маркиву награду.
Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.
"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", - отметил Митрополит Епифаний.
Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку и отметил важность события для всей страны.
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