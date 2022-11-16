Мариуполь становится военно-логистической точкой оккупантов - мэр

"По меньшей мере 16 автомобилей с пушками и восемь РСЗО Град - на Донецк. До 20 тентованных автомобилей в сторону Новоазовска вместе с топливозаправщиками - для пополнения БК и топлива. До 30 тентованных автомобилей с грузом (номера - регион 25) в сторону Бердянска через Мангуш", - пишет Андрющенко.