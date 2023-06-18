Мариуполь: рост смертности и разрушение медицинской системы

08:51 18 июня Киев, Украина

В Мариуполе наблюдается заметный рост смертности среди мирного населения из-за естественных причин, по информации, предоставленной Центром национального сопротивления.



Медицинская система города была разрушена оккупантами, что привело к значительному ухудшению гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях.



Подпольные источники сообщают, что смертность от естественных причин в оккупированном городе Мариуполе превысила отметку в 400 человек в неделю. Это в 2,6 раза выше пика смертности, вызванной COVID-19.

В настоящее время медицинская система города фактически не функционирует, поскольку максимальное количество медицинских учреждений переведено на обслуживание раненых российских военных.

Гражданские жители не могут получить даже базовую медицинскую помощь.

Однако отдельные медицинские работники, остающиеся верными Украине, пытаются помочь мирному населению, не имеющему российского паспорта, несмотря на запреты оккупантов и угрозы физического насилия.