Мариуполь остался без лекарств и врачей

11:07 12 апреля Киев, Украина

Рашисты насильно вывезли на территорию России персонал и пациентов мариупольских больниц. На сегодняшний день в Мариуполе наибольшей проблемой в гуманитарной ситуации является отсутствие какой-либо медицинской помощи.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



В этой гуманитарной ситуации наибольшей проблемой является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, которая была захвачена и работает исключительно на лечение раненых оккупантов», – сообщил он.



Андрющенко добавил, что россияне развозят в места выдачи гуманитарной помощи лекарства и выдают их просто насыпью.



«Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой», – подчеркнул он.



Советник мэра добавил, что ни Комитет Красного Креста, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.