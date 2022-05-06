Марьинка сегодня отмечает седьмую годовщину освобождения от российских боевиков

Возложением цветов к памятникам погибших солдат, защищавших Марьинку, сегодня отметили седьмую годовщину ее освобождения от оккупационной политики РФ.
Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.
Празднование продолжилось в Доме культуры. Там присутствующих поздравили с годовщиной освобождения от оккупации заместитель Командующего объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и другие должностные лица.
Марьинка была освобождена от оккупации 5 августа 2014 года.
Марьинка была освобождена от оккупации 5 августа 2014 года.
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