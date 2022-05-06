Марьинка сегодня отмечает седьмую годовщину освобождения от российских боевиков

20:54 05 августа Киев, Украина

Возложением цветов к памятникам погибших солдат, защищавших Марьинку, сегодня отметили седьмую годовщину ее освобождения от оккупационной политики РФ.



Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

"Сегодня в Марьинке отметили седьмую годовщину освобождения города от российской оккупации. В начале торжественного мероприятия минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку воинам, погибшим при выполнении боевого задания во время обороны города Марьинка , присутствующие почтили память погибших защитников", - сказано в сообщении.

Празднование продолжилось в Доме культуры. Там присутствующих поздравили с годовщиной освобождения от оккупации заместитель Командующего объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и другие должностные лица.



Марьинка была освобождена от оккупации 5 августа 2014 года.