Малюська рассказал, зачем кандидаты в депутаты меняют фамилии

Министр юстиции рассказал о том, как кандидаты на местных выборах меняют фамилии, превращаясь в однофамильцев лидеров, занимающих первые места в рейтингах предвыборной гонки.
По словам Малюськи, Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену Ф. И. О. непосредственно в бюллетене, что поможет избежать ввода в заблуждение.
Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, глава Минюста назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.
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