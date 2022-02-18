Малюська рассказал, зачем кандидаты в депутаты меняют фамилии

19:03 25 Сентябрь Киев, Украина

Министр юстиции рассказал о том, как кандидаты на местных выборах меняют фамилии, превращаясь в однофамильцев лидеров, занимающих первые места в рейтингах предвыборной гонки.

“Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной", - говорится в сообщении, опубликованном министром юстиции на своей странице в соцсети.

По словам Малюськи, Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену Ф. И. О. непосредственно в бюллетене, что поможет избежать ввода в заблуждение.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, глава Минюста назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.