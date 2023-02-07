Малюк назвал первоочередные задачи СБУ

Новоназначенный глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что единственная перспектива, которую могут предложить представители спецслужбы российским военным – смерть.
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.
Он отметил, что осознает уровень ответственности и угроз, которые возникли перед государством во время полномасштабной войны.
Малюк заявил, что СБУ выполняет поручение президента и меняет подходы к работе.
Он отметил, что осознает уровень ответственности и угроз, которые возникли перед государством во время полномасштабной войны.
Малюк заявил, что СБУ выполняет поручение президента и меняет подходы к работе.
Среди первоочередных задач глава СБУ назвал очистку службы от предателей, приспособленцев и тех, кто "годами создавал имитацию работы", борьбу с коллаборантами, приспешниками россиян и предателями всех уровней.
Он отметил, что это требует от спецслужбы комплексного подхода.
Он также отметил, что СБУ производит уникальные спецоперации, разоблачает российские агентурные сети, расследует военные преступления россиян, борется с "пятой колонной и агентами в рясах". По словам Малюка, состоялось также переформатирование контрразведки и военной контрразведки, бойцы Центра спецопераций "А" выполняют сверхсложные задачи.
Напоследок Малюк напомнил, что в украинском эпосе почитается казак Мамай.
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