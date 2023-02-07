Малюк назвал первоочередные задачи СБУ

18:08 07 февраля Киев, Украина

Новоназначенный глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что единственная перспектива, которую могут предложить представители спецслужбы российским военным – смерть.





Он отметил, что осознает уровень ответственности и угроз, которые возникли перед государством во время полномасштабной войны.



Малюк заявил, что Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.Он отметил, что осознает уровень ответственности и угроз, которые возникли перед государством во время полномасштабной войны.Малюк заявил, что СБУ выполняет поручение президента и меняет подходы к работе.

"Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны. Закладываем фундамент будущей реформы СБУ", – подчеркнул он.

Среди первоочередных задач глава СБУ назвал очистку службы от предателей, приспособленцев и тех, кто "годами создавал имитацию работы", борьбу с коллаборантами, приспешниками россиян и предателями всех уровней.



Он отметил, что это требует от спецслужбы комплексного подхода.

"СБУ должна одинаково качественно обращать внимание на контрразведку, борьбу с терроризмом, обращать внимание на информационную безопасность и противостояние международному криминалитету или разоблачению коррумпированных чиновников", - подчеркнул Малюк.

Он также отметил, что СБУ производит уникальные спецоперации, разоблачает российские агентурные сети, расследует военные преступления россиян, борется с "пятой колонной и агентами в рясах". По словам Малюка, состоялось также переформатирование контрразведки и военной контрразведки, бойцы Центра спецопераций "А" выполняют сверхсложные задачи.

"Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны", - сказал глава СБУ.

Напоследок Малюк напомнил, что в украинском эпосе почитается казак Мамай.