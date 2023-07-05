Маляр сообщила о принудительной паспортизации на оккупированных территориях

Заместитель министра обороны, Анна Маляр, сообщила о принудительной паспортизации украинцев российскими властями на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Она отметила, что причиной таких мер является низкая поддержка оккупационной власти среди местного населения.
Информация была опубликована Маляр в своем канале в Телеграм.
Она отметила, что причиной таких мер является низкая поддержка оккупационной власти среди местного населения.
Информация была опубликована Маляр в своем канале в Телеграм.
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