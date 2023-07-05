Маляр сообщила о принудительной паспортизации на оккупированных территориях

08:56 05 июля Киев, Украина

Заместитель министра обороны, Анна Маляр, сообщила о принудительной паспортизации украинцев российскими властями на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Она отметила, что причиной таких мер является низкая поддержка оккупационной власти среди местного населения.

Информация была опубликована Маляр в своем канале в Телеграм.
 
"Оккупационная власть на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей сталкивается с очень низким уровнем поддержки среди местного населения. Именно поэтому темпы паспортизации являются крайне низкими, и именно поэтому оккупационным властям приходится прибегать к принудительной паспортизации", - подчеркнула Маляр.