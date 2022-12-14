Маляр объяснила, будет ли в Украине новая волна мобилизации

16:50 14 декабря Киев, Украина





Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Слухи о том, что в ближайшее время в Украине будут объявлять новую волну мобилизации, не соответствуют действительности. Дальнейшие планы по мобилизации будут зависеть, прежде всего, от ситуации на фронте.Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр . Она объяснила, что ее слова, сказанные в эфире телеканала 1+1, неверно интерпретировали некоторые СМИ.

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации - это неправда, которую слепо распространяют, даже не проверяя первоисточник", - подчеркнула она.

Чиновница отметила, что мобилизация будет проводиться в соответствии с ситуацией на фронте.

"Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, заместитель Министра обороны напомнила, что мобилизацию объявляет президент Владимир Зеленский, при этом она началась в первый день вторжения россии в Украину.

"Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами президента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. Сейчас уже несколько раз мобилизацию продолжали на 90 дней", — отметила чиновник.

В прошлый раз мобилизация была продлена на 90-дневный период начиная с 21 ноября.

"Мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные. Вопросы по мобилизации упорядочены Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией Украины", — пояснила чиновница.

В соответствии с этими нормами президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, а также определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, подытожила Маляр.