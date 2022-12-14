Маляр объяснила, будет ли в Украине новая волна мобилизации

Слухи о том, что в ближайшее время в Украине будут объявлять новую волну мобилизации, не соответствуют действительности. Дальнейшие планы по мобилизации будут зависеть, прежде всего, от ситуации на фронте.
Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, что ее слова, сказанные в эфире телеканала 1+1, неверно интерпретировали некоторые СМИ.
Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, что ее слова, сказанные в эфире телеканала 1+1, неверно интерпретировали некоторые СМИ.
Чиновница отметила, что мобилизация будет проводиться в соответствии с ситуацией на фронте.
Кроме того, заместитель Министра обороны напомнила, что мобилизацию объявляет президент Владимир Зеленский, при этом она началась в первый день вторжения россии в Украину.
В прошлый раз мобилизация была продлена на 90-дневный период начиная с 21 ноября.
В соответствии с этими нормами президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, а также определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, подытожила Маляр.
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