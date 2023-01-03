Максим Крым - новый руководитель Киевской областной прокуратуры

Новым главой Киевской областной прокуратуры назначен Максим Крым. Его уже представили коллективу. Об этом 3 января сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что Максим Крым более двух лет работал заместителем прокурора Киевской области и обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.
По словам генпрокурора Андрея Костина, первоочередные задачи для нового руководителя прокуратуры и приоритетные направления - документирование и расследование военных преступлений россии.
Отмечается, что Максим Крым более двух лет работал заместителем прокурора Киевской области и обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.
По словам генпрокурора Андрея Костина, первоочередные задачи для нового руководителя прокуратуры и приоритетные направления - документирование и расследование военных преступлений россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии