Макрона раскритиковали за обнародование планов по неядерному ответу на возможный ядерный удар рф

12:18 14 октября Киев, Украина





Об этом сообщает издание Politico.



Большинство критических отзывов связано с тем, что Макрон очертил пределы возможного ответа Франции. Президента Франции Эммануэля Макрона подвергли критике за его заявление о том, что в случае применения россией ядерного оружия по Украине ответ Франции точно не будет ядерным.Об этом сообщает издание Politico.Большинство критических отзывов связано с тем, что Макрон очертил пределы возможного ответа Франции.

“Надежность ядерного сдерживания состоит в том, чтобы не говорить, что именно мы должны сделать. Лучше говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше”, – отметил французский экс-президент Франсуа Олланд.

Депутат-вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "чуть не упал со стула", услышав заявление Макрона.

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания – держать неопределенность по поводу того, что государство считает жизненно важными интересами", – прокомментировал он.

Заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований" Бруно Тертре считает, что правильным ответом для Макрона было бы сказать, что он "не будет играть в эту игру".