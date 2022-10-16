Макрона раскритиковали за обнародование планов по неядерному ответу на возможный ядерный удар рф

Президента Франции Эммануэля Макрона подвергли критике за его заявление о том, что в случае применения россией ядерного оружия по Украине ответ Франции точно не будет ядерным.
Об этом сообщает издание Politico.
Большинство критических отзывов связано с тем, что Макрон очертил пределы возможного ответа Франции.
Об этом сообщает издание Politico.
Большинство критических отзывов связано с тем, что Макрон очертил пределы возможного ответа Франции.
Депутат-вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "чуть не упал со стула", услышав заявление Макрона.
Заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований" Бруно Тертре считает, что правильным ответом для Макрона было бы сказать, что он "не будет играть в эту игру".
Напомним, что накануне Эммануэль Макрон заявил, что если россия решится нанести тактический ядерный удар по Украине, Франция не будет отвечать ядерным оружием.
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