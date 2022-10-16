Макрона раскритиковали за обнародование планов по неядерному ответу на возможный ядерный удар рф

12:18 14 октября Киев, Украина

Президента Франции Эммануэля Макрона подвергли критике за его заявление о том, что в случае применения россией ядерного оружия по Украине ответ Франции точно не будет ядерным.

Об этом сообщает издание Politico.

Большинство критических отзывов связано с тем, что Макрон очертил пределы возможного ответа Франции.
“Надежность ядерного сдерживания состоит в том, чтобы не говорить, что именно мы должны сделать. Лучше говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше”, – отметил французский экс-президент Франсуа Олланд.
Депутат-вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "чуть не упал со стула", услышав заявление Макрона.
"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания – держать неопределенность по поводу того, что государство считает жизненно важными интересами", – прокомментировал он.
Заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований" Бруно Тертре считает, что правильным ответом для Макрона было бы сказать, что он "не будет играть в эту игру".
"В любом случае путин должен знать, что он проиграет" , - считает эксперт.