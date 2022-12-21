Макрон заявил о передаче Украине ЗРК Crotale

Франция передала Силам обороны Украины зенитно-ракетные комплексы Crotale, усиливающие ее способность противостоять российским воздушным атакам.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает France 24.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает France 24.
По его словам, Министерство Вооруженных сил Франции работает над увеличением помощи в следующем году.
Президент добавил, что запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar. При этом Макрон не привел точных цифр, отмечает издание.
Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.
Crotale ( фр. - "гремучая змея" ) - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.
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