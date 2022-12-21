Макрон заявил о передаче Украине ЗРК Crotale

09:12 21 декабря Киев, Украина

Франция передала Силам обороны Украины зенитно-ракетные комплексы Crotale, усиливающие ее способность противостоять российским воздушным атакам.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает France 24.
"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон французским телеканалам TF1 и LCI.
По его словам, Министерство Вооруженных сил Франции работает над увеличением помощи в следующем году.
"Мы также работаем с министром вооруженных сил ( Себастьеном Лекорне — ред. ), чтобы иметь возможность снова доставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале ( 2023 — ред. ), чтобы украинцы смогли защитить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.
Президент добавил, что запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar. При этом Макрон не привел точных цифр, отмечает издание.
 
Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.

Crotale ( фр. - "гремучая змея" ) - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.