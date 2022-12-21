Макрон заявил о передаче Украине ЗРК Crotale

09:12 21 декабря Киев, Украина





Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Франция передала Силам обороны Украины зенитно-ракетные комплексы Crotale, усиливающие ее способность противостоять российским воздушным атакам.Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон , сообщает France 24.

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон французским телеканалам TF1 и LCI.

По его словам, Министерство Вооруженных сил Франции работает над увеличением помощи в следующем году.

"Мы также работаем с министром вооруженных сил ( Себастьеном Лекорне — ред. ), чтобы иметь возможность снова доставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале ( 2023 — ред. ), чтобы украинцы смогли защитить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.

Президент добавил, что запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar. При этом Макрон не привел точных цифр, отмечает издание.

Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.



Crotale ( фр. - "гремучая змея" ) - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.