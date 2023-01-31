Макрон выдвинул несколько условий для предоставления истребителей Украине

08:53 31 января Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку военных самолетов в Украину, однако заявил, что это не должно привести к эскалации или ослабить французскую армию.

"В принципе ничего не запрещено", - заявил Макрон, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время своей поездки в Гаагу, передает Le Parisien.

Кроме того, он добавил, что Украина должна направить официальный запрос, а впоследствии не атаковать "российские земли".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", - подытожил французский президент.

Ранее председатель Комитета национальной обороны и Вооруженных сил Национальной ассамблеи Франции Томас Гасиллуд также заявлял , что Франция не исключает отправки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации в войне, не будет подрывать национальную или европейскую безопасность, а соответствующее оружие будет полезно для украинцев.

По данным СМИ, Франция может рассмотреть отправку истребителей четвертого поколения Mirage 2000, принятых на вооружение в 1984 году. Переговоры об этом уже идут. Более новые боевые самолеты Rafale Украине поставлять не будут. Одновременно помощник министра обороны Франции Сабастьяна Лекорню сказал, что Париж рассматривает просьбу Киева об обучении украинских летчиков.