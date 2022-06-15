Макрон возможно посетит Киев

Решение о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Киев еще не принято. Об этом во вторник, 14 июня, заявила спикер французского правительства Оливия Грегуар, сообщает Reuters.
Отмечается, что возможный визит французского лидера в Украину является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются, но решение о нем еще не принято.
"Решения нет", - отметила она в связи с сообщениями, что Эммануэль Макрон хочет поехать в Киев в четверг вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.
Ранее СМИ сообщали, что 16 июня Киев посетят Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
Отмечается, что возможный визит французского лидера в Украину является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются, но решение о нем еще не принято.
"Решения нет", - отметила она в связи с сообщениями, что Эммануэль Макрон хочет поехать в Киев в четверг вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.
Ранее СМИ сообщали, что 16 июня Киев посетят Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
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