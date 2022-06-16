Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис обсудят "продовольственную безопасность" для Украины

13:37 16 июня Киев, Украина

В Киеве обсудят "продовольственную безопасность".

 
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
 
"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", – написал Ермак.

Он отметил, что вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время визита лидеры также посетят Ирпень.