Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис обсудят "продовольственную безопасность" для Украины

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", – написал Ермак.