Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис обсудят "продовольственную безопасность" для Украины
13:37 16 июня Киев, Украина
В Киеве обсудят "продовольственную безопасность".
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", – написал Ермак.
Он отметил, что вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
сообщил, что во время визита лидеры также посетят Ирпень.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии