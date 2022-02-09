Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины

Глава Франции Эммануэль Макрон, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не использовал термин «финляндизация» в отношении Украины, чтобы унять воинственность Москвы и уменьшить напряженность в Европе.
Анализ сообщений в частности в газете Le Figaro позволяет предположить, что слово «финляндизация» было выводом журналистов из услышанного от Макрона в самолете на пути в Москву 7 февраля.
Le Figaro прямо цитирует французского президента так: "Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО и что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой «финляндизации» Украины".
Когда на следующий день Макрон стоял рядом с президентом Зеленским в Киеве, то не воспользовался возможностью сказать, что он поддерживает не раз провозглашенное Украиной стремление вступления в НАТО, или в Европейский Союз.
Появление слова «финляндизация» вызвало новую вспышку дискуссий о том, может ли Запад пойти на удовлетворение определенных требований Москвы и, в частности, требования о том, чтобы НАТО больше не принимал новых членов и не расширял свои гарантии безопасности на другие государства, прежде всего на Украину.
Контроль даже внутренней жизни Финляндии из Кремля был таким жестким, что в стране, как рассказывают современники, например, было недопустимо обсуждать нападение Советского Союза в 1939 году и печатать карты, где обозначались бы около 9% территорий аннексированных Советским Союзом, в частности финский город Выборг.
Финляндия не могла вступить не только в НАТО, но и в другие западные организации и только после развала Советского Союза воспользовалась возможностью 1995 вступить в Европейский Союз.
Финские чиновники и комментаторы наблюдают за тем, как время от времени термин «финляндизация» возникает в западных политических дискуссиях, а некоторые пытаются указывать, что они не считают свой опыт положительным и не видят пользы от его применения в нынешних условиях.
В эти дни глава финского парламентского комитета по иностранным делам Мика Ниико был вынужден уйти с должности, из-за удаленного впоследствии его сообщения в Twitter, в котором он призвал Макрона откровенно «сказать, что Украина не вступит в НАТО».
Никико, парламентарий от праворадикальной Партии финнов, объяснил, что его сообщение было «плохо сформулировано» и подчеркнул, что он очевидно «поддерживает суверенитет Украины и внешнеполитическую позицию Финляндии».
Никико, парламентарий от праворадикальной Партии финнов, объяснил, что его сообщение было «плохо сформулировано» и подчеркнул, что он очевидно «поддерживает суверенитет Украины и внешнеполитическую позицию Финляндии».
Президент Финляндии Саули Ниинисто объявил недавно, что его страна считает «возможность подачи заявления на вступление в НАТО» неотъемлемым правом и частью своей политики безопасности.
Финский журнал Helsingin Sanomat напоминает, что слово стали применять в Германии в 1950-60-х годах как оговорки для негативного обозначения процесса «превращения в Финляндию».
Журнал цитирует директора финского Института внешней политики Мику Аялтолу с оговоркой: «Есть ровно три страны на западной границе России, не входящие в НАТО. Это Беларусь, Украина и Финляндия. Если Россия уже проглотила Беларусь и приступит к Украине, то следующей в списке требований может быть Финляндия».
Финский журнал Helsingin Sanomat напоминает, что слово стали применять в Германии в 1950-60-х годах как оговорки для негативного обозначения процесса «превращения в Финляндию».
Журнал цитирует директора финского Института внешней политики Мику Аялтолу с оговоркой: «Есть ровно три страны на западной границе России, не входящие в НАТО. Это Беларусь, Украина и Финляндия. Если Россия уже проглотила Беларусь и приступит к Украине, то следующей в списке требований может быть Финляндия».
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