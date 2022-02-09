Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины

14:36 09 Февраль Киев, Украина

Глава Франции Эммануэль Макрон, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не использовал термин «финляндизация» в отношении Украины, чтобы унять воинственность Москвы и уменьшить напряженность в Европе.

Анализ сообщений в частности в газете Le Figaro позволяет предположить, что слово «финляндизация» было выводом журналистов из услышанного от Макрона в самолете на пути в Москву 7 февраля.



Le Figaro прямо цитирует французского президента так: "Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО и что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой «финляндизации» Украины".



Когда на следующий день Макрон стоял рядом с президентом Зеленским в Киеве, то не воспользовался возможностью сказать, что он поддерживает не раз провозглашенное Украиной стремление вступления



Появление слова «финляндизация» вызвало новую вспышку дискуссий о том, может ли Запад пойти на удовлетворение определенных требований Москвы и, в частности, требования о том, чтобы НАТО больше не принимал новых членов и не расширял свои гарантии безопасности на другие государства, прежде всего на Украину. Le Figaro прямо цитирует французского президента так: "Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО и что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой «финляндизации» Украины".Когда на следующий день Макрон стоял рядом с президентом Зеленским в Киеве, то не воспользовался возможностью сказать, что он поддерживает не раз провозглашенное Украиной стремление вступления в НАТО , или в Европейский Союз.Появление слова «финляндизация» вызвало новую вспышку дискуссий о том, может ли Запад пойти на удовлетворение определенных требований Москвы и, в частности, требования о том, чтобы НАТО больше не принимал новых членов и не расширял свои гарантии безопасности на другие государства, прежде всего на Украину.

«Термин касается строгого нейтралитета Финляндии во время Холодной войны, утвержденного договором с Москвой 1948 г. во времена напряженности между Советским Союзом и Западом. Договор уверял, что Финляндия, в отличие от других стран Восточной Европы не испытает советского вторжения, но в обмен на это должна оставаться вне НАТО, что позволило соседу – великану оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику», – разъясняет своим читателям журнал The New York Times.

Контроль даже внутренней жизни Финляндии из Кремля был таким жестким, что в стране, как рассказывают современники, например, было недопустимо обсуждать нападение Советского Союза в 1939 году и печатать карты, где обозначались бы около 9% территорий аннексированных Советским Союзом, в частности финский город Выборг.



Финляндия не могла вступить не только в НАТО, но и в другие западные организации и только после развала Советского Союза воспользовалась возможностью 1995 вступить в Европейский Союз.



Финские чиновники и комментаторы наблюдают за тем, как время от времени термин «финляндизация» возникает в западных политических дискуссиях, а некоторые пытаются указывать, что они не считают свой опыт положительным и не видят пользы от его применения в нынешних условиях.

«Использование термина “финляндизация” в контексте и без контекста считается оскорбительным в финских дискуссиях о зарубежной политике», - отреагировал в Twitter бывший финский чиновник, а сейчас политолог Александер Стабб, добавив, «старые термины редко срабатывают в новых ситуациях».

В эти дни глава финского парламентского комитета по иностранным делам Мика Ниико был вынужден уйти с должности, из-за удаленного впоследствии его сообщения в Twitter, в котором он призвал Макрона откровенно «сказать, что Украина не вступит в НАТО».



Никико, парламентарий от праворадикальной Партии финнов, объяснил, что его сообщение было «плохо сформулировано» и подчеркнул, что он очевидно «поддерживает суверенитет Украины и внешнеполитическую позицию Финляндии».

«Конечно, я считаю, что каждое независимое государство свободно подавать заявление на членство в НАТО. Пока членство Украины в НАТО, я понимаю, нереально. Продолжение диалога и уменьшение запугивания важны для ослабления напряженности», - пояснил политик.

Президент Финляндии Саули Ниинисто объявил недавно, что его страна считает «возможность подачи заявления на вступление в НАТО» неотъемлемым правом и частью своей политики безопасности.



Финский журнал Helsingin Sanomat напоминает, что слово стали применять в Германии в 1950-60-х годах как оговорки для негативного обозначения процесса «превращения в Финляндию».



Журнал цитирует директора финского Института внешней политики Мику Аялтолу с оговоркой: «Есть ровно три страны на западной границе России, не входящие в НАТО. Это Беларусь, Украина и Финляндия. Если Россия уже проглотила Беларусь и приступит к Украине, то следующей в списке требований может быть Финляндия».