Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным"

14:42 22 декабря Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет рассматриваться кремлем как "конфронтация", и считает такой сценарий "маловероятным". Об этом 22 декабря сообщила газета Le Figaro.

"С этой россией такое трудно представить… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО - а это не самый вероятный сценарий - ей придется дать гарантии безопасности", - подчеркнул французский лидер.



Кроме того, он настаивает на предоставлении гарантий безопасности россии по завершении войны, что уже вызвало критику в Киеве и Европе.