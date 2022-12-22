Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным"
14:42 22 декабря Киев, Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что вступление
Украины в НАТО будет рассматриваться кремлем как "конфронтация", и считает такой сценарий "маловероятным". Об этом 22 декабря сообщила газета Le Figaro.
"С этой россией такое трудно представить… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО - а это не самый вероятный сценарий - ей придется дать гарантии безопасности", - подчеркнул французский лидер.
Кроме того, он настаивает на предоставлении гарантий безопасности россии по завершении войны, что уже вызвало критику в Киеве и Европе.
"В конце необходимо будет всех посадить за стол. И чтобы все европейцы, которые дают мне моральные уроки, объяснили, с кем они будут сидеть за столом. Я не хочу, чтобы на следующий день переговоры вели только китайцы и турки", - отметил Макрон, имея в виду посреднические усилия турецкой дипломатии.
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