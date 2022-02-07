Макрон направляется в Москву, чтобы помочь снять напряженность вокруг Украины

Сегодня, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры в Москве, чтобы помочь разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины.
Макрон, который должен встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным перед визитом в Украину во вторник, заявил на прошлой неделе, что его приоритетом является «диалог с Россией и деэскалация».
Прежде чем отправиться в Москву, Макрон в воскресенье позвонил президенту США Джо Байдену. Они обсудили «продолжающиеся дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Белого дома.
В продолжение дипломатии высокого уровня канцлер ФРГ Олаф Шольц 14-15 февраля посетит Киев и Москву.
Отметим, в 2015 году Франция и Германия помогли заключить мирное соглашение на востоке Украины, чтобы положить конец боевым действиям между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые вспыхнули годом ранее после аннексии Крымского полуострова Россией.
Соглашение, подписанное в белорусской столице Минске, помогло остановить крупномасштабные боевые действия, но усилия по политическому урегулированию зашли в тупик.
В последний раз лидеры России, Украины, Франции и Германии встречались в декабре 2019 года в Париже в рамках так называемого саммита в «нормандском формате», но решить основные конфликтные вопросы им так и не удалось.
На фоне напряженности в связи с наращиванием российской военной мощи советники президентов четырех стран провели переговоры в Париже 26 января, но не добились видимого прогресса и договорились снова встретиться в Берлине через две недели.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на проведении еще одного четырехстороннего нормандского саммита, но Кремль заявил, что встреча лидеров будет иметь смысл только в том случае, если стороны договорятся о следующих шагах по приданию особого статуса повстанческому востоку.
Путин и его официальные лица призвали Францию, Германию и других западных союзников побудить Украину выполнить свои обязательства по соглашению 2015 года, которое предусматривало широкую автономию для мятежного востока и широкую амнистию для сепаратистов. Соглашение предусматривало, что только после выполнения этих условий Украина сможет восстановить контроль над своей границей с Россией в мятежных районах.
Минская сделка была воспринята многими в Украине как предательство национальных интересов, и ее реализация застопорилась. На фоне последней напряженности украинские власти настоятельно предостерегают Запад от оказания давления на Украину с целью выполнения соглашения.
На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил Associated Press, что попытка Украины выполнить минское соглашение может спровоцировать внутренние беспорядки, которые сыграют на руку Москве.
Макрон, который должен встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным перед визитом в Украину во вторник, заявил на прошлой неделе, что его приоритетом является «диалог с Россией и деэскалация».
Прежде чем отправиться в Москву, Макрон в воскресенье позвонил президенту США Джо Байдену. Они обсудили «продолжающиеся дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Белого дома.
В продолжение дипломатии высокого уровня канцлер ФРГ Олаф Шольц 14-15 февраля посетит Киев и Москву.
Отметим, в 2015 году Франция и Германия помогли заключить мирное соглашение на востоке Украины, чтобы положить конец боевым действиям между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые вспыхнули годом ранее после аннексии Крымского полуострова Россией.
Соглашение, подписанное в белорусской столице Минске, помогло остановить крупномасштабные боевые действия, но усилия по политическому урегулированию зашли в тупик.
В последний раз лидеры России, Украины, Франции и Германии встречались в декабре 2019 года в Париже в рамках так называемого саммита в «нормандском формате», но решить основные конфликтные вопросы им так и не удалось.
На фоне напряженности в связи с наращиванием российской военной мощи советники президентов четырех стран провели переговоры в Париже 26 января, но не добились видимого прогресса и договорились снова встретиться в Берлине через две недели.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на проведении еще одного четырехстороннего нормандского саммита, но Кремль заявил, что встреча лидеров будет иметь смысл только в том случае, если стороны договорятся о следующих шагах по приданию особого статуса повстанческому востоку.
Путин и его официальные лица призвали Францию, Германию и других западных союзников побудить Украину выполнить свои обязательства по соглашению 2015 года, которое предусматривало широкую автономию для мятежного востока и широкую амнистию для сепаратистов. Соглашение предусматривало, что только после выполнения этих условий Украина сможет восстановить контроль над своей границей с Россией в мятежных районах.
Минская сделка была воспринята многими в Украине как предательство национальных интересов, и ее реализация застопорилась. На фоне последней напряженности украинские власти настоятельно предостерегают Запад от оказания давления на Украину с целью выполнения соглашения.
На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил Associated Press, что попытка Украины выполнить минское соглашение может спровоцировать внутренние беспорядки, которые сыграют на руку Москве.
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