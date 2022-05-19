Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.