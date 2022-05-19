Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

Военные рф должны покинуть непризнанную Приднестровскую Молдовскую Республику, считают молдавские власти. Как заявила в Европарламенте президент страны Майя Санду, войска страны, ведущей войну в соседнем государстве, нарушают нейтралитет Молдавии.
По её словам, Кишинёв способен найти мирное дипломатическое решение приднестровского конфликта.
В конце апреля командующий войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев назвал выход к Приднестровью одной из задач российских войск в Украине. По его словам, в этом регионе "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". В Кремле отказались комментировать слова генерала.
Для укрепления границ в условиях войны в соседней стране молдавские власти обратились к FRONTEX (Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ)». Правительство страны одобрило поправки, которые позволят FRONTEX расширить полномочия на границах: изменения внесут в закон о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения; о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; о режиме иностранцев в Молдове. Также правительство страны собирается утвердить соглашение между Молдовой и Евросоюзом «Об оперативной деятельности FRONTEX в Молдове».
Для укрепления границ в условиях войны в соседней стране молдавские власти обратились к FRONTEX (Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ)». Правительство страны одобрило поправки, которые позволят FRONTEX расширить полномочия на границах: изменения внесут в закон о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения; о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; о режиме иностранцев в Молдове. Также правительство страны собирается утвердить соглашение между Молдовой и Евросоюзом «Об оперативной деятельности FRONTEX в Молдове».
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