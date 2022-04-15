Майя Санду: Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, школы, дороги, больницы, зарплаты

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна выходит из длительной изоляции и все свои силы направляет на открытую проевропейскую политику в интересах граждан Молдовы, а не одной партии и одного человека, как это было ранее.
"Моя цель - вывести страну из международной изоляции и развивать хорошие отношения с Россией, что позволит решить важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с РФ. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - сказала Санду на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.
На встрече в тот же день с послом ЕС Петером Михалко Санду заявила, что этап международной изоляции Молдовы завершен. "Внешняя политика Молдовы вступает в новый этап. Мы будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику... Больше никакой изоляции. Внешняя политика в пользу одной партии и конкретного человека закончилась. Мы начинаем внешнюю политику, которая выгодна гражданам Молдовы", - отметила избранный президент.
Она заверила, что приложит все усилия, чтобы Молдова получила как можно больше ресурсов в контексте начала переговорного процесса по новой повестке соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. "Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и при поддержке наших европейских друзей", - заявила Санду.
"Моя цель - вывести страну из международной изоляции и развивать хорошие отношения с Россией, что позволит решить важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с РФ. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - сказала Санду на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.
На встрече в тот же день с послом ЕС Петером Михалко Санду заявила, что этап международной изоляции Молдовы завершен. "Внешняя политика Молдовы вступает в новый этап. Мы будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику... Больше никакой изоляции. Внешняя политика в пользу одной партии и конкретного человека закончилась. Мы начинаем внешнюю политику, которая выгодна гражданам Молдовы", - отметила избранный президент.
Она заверила, что приложит все усилия, чтобы Молдова получила как можно больше ресурсов в контексте начала переговорного процесса по новой повестке соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. "Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и при поддержке наших европейских друзей", - заявила Санду.
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