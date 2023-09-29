МАГАТЭ: ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины

11:35 29 сентября Киев, Украина





Это важное решение было поддержано 69 странами на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.



Согласно этой резолюции, россия призывается немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины. Это действие должно быть выполнено в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла решение одобрить резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль Украины.Это важное решение было поддержано 69 странами на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.Согласно этой резолюции, россия призывается немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины. Это действие должно быть выполнено в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Резолюция также подчеркивает важность обеспечения безопасного и защищенного функционирования ЗАЭС, чтобы МАГАТЭ могло эффективно гарантировать ядерную безопасность в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительным протоколом.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность партнерам и странам, поддержавшим усилия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Он также выразил признательность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за его усилия в решении ситуации вокруг ЗАЭС, которая находится под оккупацией.



Эта резолюция является важным шагом в направлении обеспечения ядерной безопасности и возвращения контроля над ЗАЭС Украине.