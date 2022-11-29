МАГАТЭ усилит присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.
With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022
I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC
Со своей стороны, Кулеба подчеркнул, что россия должна выйти из ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности.
I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022
Что известно о ситуации на ЗАЭС
В Генштабе сообщили, что с 28 ноября оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом".
Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что наблюдаются признаки того, что российские оккупанты могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, говорить о том, что россияне уходят из ЗАЭС рано, но есть признаки того, что войска рф готовятся к выходу.
В то же время пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил , что отвод войск россии с территории Запорожской атомной электростанции "быть не может".
В Генштабе сообщили, что с 28 ноября оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом".
Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что наблюдаются признаки того, что российские оккупанты могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, говорить о том, что россияне уходят из ЗАЭС рано, но есть признаки того, что войска рф готовятся к выходу.
В то же время пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил , что отвод войск россии с территории Запорожской атомной электростанции "быть не может".
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