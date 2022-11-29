МАГАТЭ усилит присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

18:03 29 ноября Киев, Украина

Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP



I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Со своей стороны, Кулеба подчеркнул, что россия должна выйти из ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022