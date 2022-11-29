МАГАТЭ усилит присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

18:03 29 ноября Киев, Украина

Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
 
Со своей стороны, Кулеба подчеркнул, что россия должна выйти из ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности.
Что известно о ситуации на ЗАЭС
В Генштабе сообщили, что с 28 ноября оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом".

Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что наблюдаются признаки того, что российские оккупанты могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, говорить о том, что россияне уходят из ЗАЭС рано, но есть признаки того, что войска рф готовятся к выходу.

В то же время пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил , что отвод войск россии с территории Запорожской атомной электростанции "быть не может".