МАГАТЭ удвоит число представителей миссии на Запорожской АЭС - Шмыгаль



Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Мы обсудили дальнейшие шаги по безопасности на ЗАЭС и ее демилитаризации. Мы ждем последующих действий от МАГАТЭ, поддержки со стороны международных партнеров, чтобы мы все могли выдохнуть и больше не были объектами ядерного террора со стороны рф", - отметил он.