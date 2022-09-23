МАГАТЭ удвоит число представителей миссии на Запорожской АЭС - Шмыгаль
10:07 23 сентября Киев, Украина
На Запорожскую атомную электростанцию МАГАТЭ отправит больше представителей агентства.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Мы обсудили дальнейшие шаги по безопасности на ЗАЭС и ее демилитаризации. Мы ждем последующих действий от МАГАТЭ, поддержки со стороны международных партнеров, чтобы мы все могли выдохнуть и больше не были объектами ядерного террора со стороны рф", - отметил он.
"Мир взволнован террором рф. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что увеличит количество представителей МАГАТЭ на ЗАЭС", - добавил он.
В то же время, еще не известно, какое количество специалистов дополнительно направит на ЗАЭС.
"Пока россия продолжает террор и как террорист не хочет отказываться от возможности терроризировать Украину и мир. Посмотрим, сработает ли международное давление на россию, чтобы все-таки снять опасность", - резюмировал Шмыгаль
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