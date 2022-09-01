Миссия МАГАТЭ у линии фронта - The Guardian

14:34 01 сентября Киев, Украина

МАГАТЭ остановилась примерно в 20 км от линии фронта из-за "активизации военных действий".

Об этом сообщает The Guardian со слов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.



Гросси, который лично возглавляет миссию МАГАТЭ, сказал журналистам, что в запланированной зоне пересечения линии фронта были "активизированы военные действия, в том числе сегодня утром, вплоть до недавнего времени, несколько минут назад".



Глава МАГАТЭ также заявил, что "взвешивая все "за" и "против" и зайдя так далеко, мы не собираемся останавливаться".



Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара , во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.