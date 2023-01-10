МАГАТЭ развернет миссии на всех АЭС Украины

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) развернет мониторинговые миссии на подконтрольных Украине атомных электростанциях для отслеживания состояния безопасности в условиях российской агрессии.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
По его словам, главная цель этих миссий — мониторинг состояния безопасности в условиях военных влияний, которые испытывают сейчас Украина и украинские ядерные установки.
Кориков также добавил, что на подконтрольной Украине территории продолжают работать 9 энергоблоков, при этом все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены.
При этом на 10 января атомные электростанции обеспечивают более 50% потребностей Украины в электроэнергии, отметил чиновник.
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