МАГАТЭ развернет миссии на всех АЭС Украины

17:41 10 января Киев, Украина





Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков. Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) развернет мониторинговые миссии на подконтрольных Украине атомных электростанциях для отслеживания состояния безопасности в условиях российской агрессии.Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

"Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех других атомных станциях, включая Чернобыльскую АЭС . МАГАТЭ согласилось, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС", - отметил чиновник.

По его словам, главная цель этих миссий — мониторинг состояния безопасности в условиях военных влияний, которые испытывают сейчас Украина и украинские ядерные установки.

"Таким образом, миссия МАГАТЭ в ближайшее время прибудет к нам и более широко будет представлена в Украине на всех атомных электростанциях", — подчеркнул энергетик.

Кориков также добавил, что на подконтрольной Украине территории продолжают работать 9 энергоблоков, при этом все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены.

"На сегодняшний день на подконтрольной Украине территории эксплуатируются 9 энергоблоков атомных электростанций. Из них в сети на полной мощности находится 8, один энергоблок находится на плановом ремонте. Сейчас все 6 энергоблоков Запорожской атомной электростанции находятся в остановленном состоянии, и рашисты не дают возможности вывести энергоблоки на мощности для работы в энергосистеме Украины", - рассказал он.

При этом на 10 января атомные электростанции обеспечивают более 50% потребностей Украины в электроэнергии, отметил чиновник.