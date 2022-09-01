МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.



Целью визита МАГАТЭ на станцию была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

"С 27 по 31 августа 2022 года на ОП Хмельницкая АЭС успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлена инспекторами агентства с участием инспектора Госатом", - сказано в сообщении.