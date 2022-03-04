МАГАТЭ призвало армии Украины и России воздержаться от проведения боев возле Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии обратилось с призывом к вооруженным силам России и Украины воздержаться от проведения боевых действий вблизи Запорожской АЭС.
"Украина информировала о том, что большое количество российских танков и пехоты совершили прорыв сквозь блок-пост в направлении города Энергодар, который находится в нескольких километрах от Запорожской АЭС", – сообщает пресс-служба Агентства.
Генеральный директор Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратился с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС.
Агентство продолжает вести консультации с Украиной и другими сторонами с целью предоставления стране максимально возможной помощи в ее стремлении поддерживать ядерную и физическую ядерную безопасность в текущих сложных условиях.
Генеральный директор Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратился с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС.
Агентство продолжает вести консультации с Украиной и другими сторонами с целью предоставления стране максимально возможной помощи в ее стремлении поддерживать ядерную и физическую ядерную безопасность в текущих сложных условиях.
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