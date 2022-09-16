МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую рф покинуть Запорожскую АЭС

Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к россии немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ пока не публиковало ни результатов голосования, ни текста резолюции.
Об этом сообщила польская делегация в агентстве, отметив, что за принятие документа проголосовало проголосовали 26 стран, россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались. подавляющее
Резолюция по итогам поездки миссии МАГАТЭ в Украину была предложена его польскими и канадскими членами от имени Украины, которая не входит в совет управляющих. В тексте предложенной версии документа говорится, что совет управляющих МАГАТЭ «осуждает постоянные насильственные действия российской федерации против ядерных объектов в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала „Росатома“ на Запорожской атомной электростанции».
Министр энергетики Украины Герман Галущенко поприветствовал принятие резолюции, назвав документ «показательным примером адекватного ответа международного института на действия страны-террориста».
В постпредстве России при международных организациях в Вене резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС расценили как антироссийскую.
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