МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую рф покинуть Запорожскую АЭС

11:40 16 сентября Киев, Украина

Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к россии немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ пока не публиковало ни результатов голосования, ни текста резолюции.

Об этом сообщила польская делегация в агентстве, отметив, что за принятие документа проголосовало проголосовали 26 стран, россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались. подавляющее