Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре

16:36 01 сентября Киев, Украина

В четверг, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Утром россияне обстреляли жилые кварталы города и площадку станции, обвинив в этом Украину. Об этом сообщает Энергоатом.



Российские войска обстреливали Энергодар с 5:00, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Около 9:30 стало известно, что аварийная защита ЗАЭС из-за обстрелов площадки станции отключила один из двух работающих блоков - пятый.



Миссия агентства во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сегодня около 14:20 приехала на ЗАЭС, где планирует совершить обход с акцентом на объектах, поврежденных российскими обстрелами.



По информации украинской разведки, перед визитом миссии МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям "неблагонадежных" сотрудников ЗАЭС - они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная "массовка" должна создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.



Российские СМИ публикуют видео с делегацией на ЗАЭС. Она уже начала осмотр станции.